Élysée 2022 (15) : le quatrième et ultime débat des candidats LR.

« Si un jour, une telle "union des droites" devait arriver, on n’y survivra pas car il n’y a pas une voix à récupérer. C’est une stratégie mortifère pour une raison simple : le clivage se fait aujourd’hui entre partis de gouvernement et partis extrémistes, pas entre la gauche et la droite. » (Jean-François Copé, le 24 mars 2019).