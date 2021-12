Élysée 2022 (17) : Éric Zemmour, l’adolescent retardé.

Nous vivons dans un système qui perpétue des normes au lieu de produire de l’ordre et de l’équilibre. Il serait déraisonnable de continuer dans cette voie. Il faut réduire les normes et augmenter l’ordre. Seulement voilà, aucun candidat déclaré ne semble en prendre le chemin. Quant à Zemmour, il ne réduira pas les normes, il les changera en faveur de son système de pensée et pour ce qui est de l’ordre, il n’en créera pas. Bien au contraire il ajoutera au désordre, il enfantera une société plus violente.

Il théorise sur une guerre civile qu’en réalité il appelle des vœux pour pouvoir dire « je vous avais bien prévenus. J’ai donc raison ».

Cette citation que je lui attribue par avance résume assez un personnage qui ne veut pas le mieux-être du pays mais proclamer à la face du monde qu’il a raison. Sur ce point la qualification d’adolescent retardé (l’auteur ne dit pas « attardé ») lui colle à la peau.

Dans le monde complexe qui est le nôtre, il ne s’agit pas de montrer que l’on a raison et que nos thèses préconçues sont les meilleures ; il s’agit de travailler à réduire les normes qui étouffent la société et de produire de l’ordre. Un ordre qui repose sur la justice, l’équilibre, la modération, la lucidité. Et ce genre d’ambition ne peut se porter par un homme très seul et très replié sur ses idées. Il faut de l’ouverture et du dialogue, du travail en commun.