Élysée 2022 (19) : l’effet Valérie Pécresse.

« Un Rafale traversa les airs. En un mouvement réflexe, techniciens et plongeurs rentrèrent la tête dans les épaules. Ce n’était pas un bruit (…), plutôt une lacération du ciel. Un arrachement de la matière la plus dure qu’on puisse imaginer : le magma originel. Comme si on déchirait une montagne aussi facilement qu’une feuille de papier. » (Jean-Christophe Grangé, "Lontano", 2015, éd. Albin Michel).