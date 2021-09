Élysée 2022 (2) : et Arnaud Montebourg entra dans la course !

Montebourg candidat : Amour propre blessé de voir ses qualités non reconnues ni employées à leur valeur et sa propre lucidité prise en défaut dans un combat précédent qui le mène maintenant étonnamment dans un nouveau combat à contretemps dont il ne peut ignorer l’effet en raison des mécanismes électoraux .Dommage, le pays a besoin de toutes les compétences et bonnes volontés et il y a du pain sur la planche. Dans les circonstances que nous vivons il ne sera jamais trop tard pour apporter sa contribution et ne pas se ranger dans le camp de la résignation en lançant une torpille de plus qui pour une accession au second tour affaiblira le rassemblement des voix de la majorité de nos concitoyens qui voulant un véritable changement devenu urgent se considèrent maintenant comme les non alignés des états majors politiques et des sondeurs en tout genre.