Élysée 2022 (20) : Anne Hidalgo rime avec fiasco …et rigolo !

L’électorat d’Anne Hidalgo (et du PS à Paris) n’est-il pas un lectorat qui n’a pour seul projet de société, l’exigence d’un air pur et la sécurité de leur personne ainsi que de leurs biens mobiliers et immobiliers, depuis que la fausse gauche à rafler la Capitale ?

Rappelons que « Paris et Anne Hidalgo » - bidons-villes au Nord... Bourgeoisie et Bobos dans les autres arrondissements ; étudiants en chambre-de-bonne-placards

- c’est 60% d’abstention aux Municipales de ces trente dernières années ; idem pour ces prédécesseurs.

Paris et son maire seraient de gauche, vraiment ?

Une seule réponse s’impose : de 15000 à 25000 euros le m2, Paris !

Aussi, force est de constater que Paris et son maire n’ont plus rien à voir avec la France et les Français en tant que Nation, territoire et diversité de population.

Qu’il soit ici permis d’affirmer ce qui suit : Anne Hidalgo, n’a pas sa place dans une élection Présidentielle ; les sondages n’ont de cesse de le lui rappeler.