Élysée 2022 (21) : Christiane Taubira ira ou n’ira pas ?

Aaaaah, l’article (faisandé) du jour, que nous attendions avec impatience (note : on attend aussi l’enquête approfondie sur monsieur/madame Trogneux, même si c’est un point de détail de l’Histoire...ainsi que pourquoi pas, voyons grand, l’article exhaustif sur les statistiques d’hospitalisations covid vaccinés /non vaccinés de la DREES, mais là, on est dans le domaine du vœu pieux, horizon 2055 pour ceux qui survivraient) .

Quand à la notion de panache, qui rime avec ganache, je crois, on peut parler de panache quand quelqu’un agit brillamment, courageusement et hors des lignes habituelles. Or, en fière européiste/mondialiste de la fausse gauche, il ne me semble pas que cette personne prenne beaucoup de risques. Je perçois plutôt une approche en douce vers la gamelle d’après élection...