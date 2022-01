Élysée 2022 (27) : le sacre (éphémère ?) de Christiane Taubira

Pas de panique à bord !

La Pensée Unique et la servitude à laquelle nous soumettent ses structures globalisées (€urocratie, OTAN, Banque mondiale, FMI, OM$, GAFAM, ...) ont plus d’un tour dans leur sac pour nous maintenir sous la coupe de l’idéologie néo-libérale et managériale, et si nombreux sont les prétendants au trône et aux ors de la République à se bousculer dans le panier à crabes, c’est à quelques nuances climatiques, genrées ou identitaristes près dans l’agencement des paragraphes le même programme économique et politique que nous proposent — de Jadot à Z., en passant par Hidalgo, Taubira, Pécresse et Le Pen — une large majorité des postulants au suffrage citoyen.

Et je doute qu’hors combines internes à l’appareil aussi vérolé que vénal du feu P$, la mascarade démocratique de la primaire de « gauche » ait d’autre vertu que recenser les plus atteints — à ce stade leur cas paraît désespéré, et on s’étonne juste que personne n’ait songé à leur proposer l’opportunité de plébisciter Manu le Fourbe (El Blanco, l’hidalgo des fancy-fair) ! — et crédules de nos mougeons !