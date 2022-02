Élysée 2022 (29) : Emmanuel Macron sera-t-il candidat un jour ?

Je n’ai bien-sûr pas lu la nouvelle bouillie Rakotosianesque, juste le premier et dernier paragraphe. Et là, je suis surpris à quel point Rakoto peut encore surprendre, et à part la citation des tontons flingueurs, rien ne me vient à l’esprit :





L’oublier, c’est se condamner à l’arrogance. Se la rappeler, en guise de leçon d’humilité, c’est être respectueux tant des électeurs que de la démocratie et c’est proposer une autre vision de la France que celles qu’on a entendues et vues trop souvent ces cinq derniers mois ...





MOIS ???? cinq dernières ANNÉES !!! Je sais bien que Rakoto ne passe pas par la modération, mais quand-même, comment peut-on écrire ça ? Je pense que c’est un test : j’avais un collègue qui était un peu frustré dans son travail, et il prenait un malin plaisir à glisser des petites erreurs dans les plans qu’il fournissait pour vérifier que quelqu’un vérifiait ses plans. Pour Rakoto, ça doit être pareil, je n’ai pas d’autres explications. Même le lèche-bottage ne peut expliquer ce genre de phrase.