Élysée 2022 (31) : Jean-Luc Mélenchon peut-il atteindre le second tour ?

Arlette ou Roussel sont bien plus intéressants que l’indigné, insoumis, unitaire-populiste, sénateur du parti de gauche, touriste Sud Américain, ex PS, ami de Dassault, chirikiste, poutinolâtre et chaviste patenté, et qui ne peut voyager qu’en première classe. C’est pas très sérieux.

Mais il y a encore des gogos qui y croient !!