Élysée 2022 (32) : Emmanuel Macron candidat !

@Lonzine

Completement d’accord

Sinon pour le tract électoral de propagandiste habituel

Je l’ai jeté dans ma poubelle...

Et meme elle s’est revoltée en me disant en la recrachant l’obet nauséabond avec l’immense « pouahhhh » de rigueurhttps://vimeo.com/222145821 ..



« J’accepte tous les dechets d’ahbitude...mais la c’est abusif »’

Tout réfléchis me suis dis qu’elle avais raison

J’hésites désormais pour les wc... car le retour de l’objet peut ressembler

un peu comme le squetche de la dragée fuca de Coluche ou comme la propagande pour la lessive du nouvel omo