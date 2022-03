Élysée 2022 (34) : la liste officielle des 12 candidats.

Quelle escroquerie cette élection présidentielle 2022 !

Voici une autre analyse intéressante celle de Charles Gave qui aborde entre autres les conséquences lourdes pour nous, les pays de l’UE, des sanctions irresponsables prises contre la Russie.

Comme il dit dans la vidéo les états occidentaux ne se tirent pas une balle dans le pied mais dans la tête avec les sanctions contre la Russie ainsi la politique mené par la France !!!

Les deux conflits , celui de la FAKE pandémie sanitaire Covid-19 qui a été une simple épidémie, sachent qu’il s’agit une « guerre avec l’arme de la seringue (arme biologique) » et la suppression progressive de nos libertés fondamentales préparé et organisé contre les peuples et mené par l’oligarchie ainsi le fait d’avoir poussé V. Poutine à intervenir militairement en Ukraine servent à masquer la banqueroute du système financier occidental qui ne tient que par la planche à billet ainsi pour nous imposer le nouvel ordre mondial avec des objectifs ultra liberticide fixe à Davos par Klaus Schwab et Co.

Sous Macron la France est devenue le pays le plus endetté de la zone Euro !!!

Macron devrait avoir honte de son bilan catastrophiste en tant que Président et se retirer !

Jamais un président de la France été aussi déteste comme lui ainsi son gouvernement dictatorial en violent la constitution et en s’attaquent aux droits fondamentaux les plus sacrés !

