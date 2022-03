Élysée 2022 (35) : le projet présidentiel du candidat Emmanuel Macron.

Bonjour,pour commencer, M.Macron, c’est le seul Président de la Ve République à avoir eu à subir successivement une pandémie et une guerre aux confins de l’Europe pendant son mandat. Le programme de M.Macron est très intéressant et c’est un programme réaliste et viable dans le temps, quand on voit le niveau des autres candidats, une part importante d’électeurs indécis saura probablement faire la part des choses. Je dirais même que si Macron fait 30 % au premier tour, ce sera une victoire pour lui, le seul tord dans ce programme, c’est le RSA. La mesure concernant le RSA est extrêmement dangereuse sur le plan économique. Car c’est autant d’heures de travail qui n’iront plus aux entreprises. On avait déjà constaté cela avec les emplois aidés.

Et toutes ces personnes qui perdront leur emploi... finiront elles aussi au RSA, c’est un cercle vicieux. Le RSA doit rester un revenu pour les plus précaires, afin de les aider dans la vie.

On dit de Macron, qu’il refuse le débat, ce qui est faux, Il n’est pas contre le débat , il ne veut pas débattre avec tous les candidats à la fois. Si on aime le débat à tout prix, on sera forcément déçu d’une telle confrontation à 12 car il n’en sortira que de la cacophonie. Je ne pense pas que, c’est ce qui est recherché dans un débat.

Mélanchon Le Pen et Zemmour, divisent les français, ils ont un coté a haïr une partie des français, M.Macron est un présidentiable, que ce soit au niveau de son charisme, de son visage ou de son expérience politique. Le talent n’est pas universellement partagé.

Mme Pécresse reste la seule qui peut vraiment s’opposer à M.Macron. Il reste a faire le choix dès le premier tour, M.Macron ou pas, si l’on ne veut pas de M. Macron on vote pour le candidat qui rassemblera vraiment au second tour, c’est à dire Mme Pécresse. On peut par la suite lors des législatives faire un choix tout autre.

Je l’ai dit à plusieurs reprises en temps que patriote français (j’étais un ancien de l’UPR) et citoyen du monde, je le dit sur ma vie de patriote, je voterai pour celui qui est capable de protéger notre nation, nos concitoyens, je voterai pour celui qui a des propositions de modernisation pour la France, je voterai pour celui qui est l’instrument de la paix et de l’ordre nouveau, je voterai pour celui qui fait passer les intérêts de la France avant ceux de sa population, de la rue, je voterai pour son excellence M.le président de la République E.Macron et je lui accorde au nom d’une majorité de français, un deuxième mandat.

Que Macron soit à 30 % et brillamment réélu, quoi de plus naturel en somme ?

Lequel des autres a la stature pour incarner la fonction surtout face à Poutine dans la grande confrontation qui vient ?

Le Pen, Le Zemmourien, Mélenchon, les alliés de Poutine ?

M. Macron est élu en 2017 de manière parfaitement conforme à nos institutions, avec une très large majorité. Pour 2022, demandez-vous pourquoi, dans un contexte aussi difficile, tant de Français ne font pas confiance aux autres candidats et soutiennent de nouveau ce président ? Dans tous ces drames qui nous frappent ces 5 dernières années, heureusement que nous avons un président de la trempe et de l’intelligence de M. Macron. Sinon, nous serions déjà anéantis. Ce n’est pas le fruit du hasard car le hasard a deux définitions : Le première, c’est la rencontre de plusieurs lignes causales indépendantes. La seconde, c’est quand Dieu veut garder l’anonymat. Alea Jacta Est.