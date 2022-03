Élysée 2022 (38) : Marine Le Pen et la Russie de Vladimir Poutine.

« Nous constatons, aujourd’hui, que la Russie, tournant le dos à ses engagements et à la voie diplomatique, fait le choix de la confrontation déstabilisatrice pour l’ensemble du continent. Par ses décisions unilatérales et ses actions militaires, la Russie contrevient à ses engagements internationaux et remet en cause le principe cardinal du respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États, le fondement même de l’ordre européen et international. » (Message du Président de la République Emmanuel Macron aux membres du Parlement français, le 25 février 2022).