Élysée 2022 (4) : Anne Hidalgo, candidate PS, faute de mieux

Râkotonanobis....

Cela fait quatre fois que vous vous contraignez au ramassage des poubelles devant la Mairie de Paris.



Vous y officiez si souvent, qu’elles ont de la peine à se remplir.

Je ne dis pas quelles sentent bon, mais quand même, un tel empressement 1 et 2 et 3 et 4 et....A chaque pelure d’oignon, vous accourez !



Essayez de vous occuper un peu de celles de l’Elysée.

les RâtS-koto, semblent s’y complaire à laisser leur garde manger en l’état.



Changez un peu votre parcours. Que diable ! D’accord pour le travail commandé, Mais à la longue, on as plus l’impression que vous videz les poubelles sur place, pour en exposer le contenu, que de vouloir éliminer les ordures.

(et parfois même, l’impression que vous en rajoutez, niveau immondices, à se demander qui vous les procure en si grande quantité, si gratuitement )



Eh oui ! Ripeur, sacré métier, quand on est collé au cul d’un camion siglé LaREM, on ne sait plus, qui sent aussi mauvais.