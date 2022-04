Élysée 2022 (43) : le sursaut républicain !

a@CYRUS

Je suis toujours sidéré par les technique le la Melenchonie à s’epuiser à reunir ses troupes, à meme parfois à faire un score tres honorable, et ensuite par du malencontreux (Genre a ne pas donner une voix a Lepen mais en ne disant pas en parallele de ne pas donner non plus de voix à Macron qui est l’ami du tres grand capiral international horssol et de la tres haute finance) de, en un instant tres bref, de detruire et d’exploser systématiquement un travail de longue haleine.



C’est du mazochsme, de l’incompétance, de la folie, ou une stratégie qui m’echappe, et en plus comble de l’ironie, sachant que Macron veut nous renvoyer à l’age de pierre pour les retraites, vouloir nous remettre dans la rue ensuite pour manifester, c’est totalement schizophrene à ce niveau la et profondément désespérant.



M’enfin si les électeurs de la FI ont aimé les 5 ans du programme de monarc, ils savent ce qu’il reste à faire, bnous comptons sur eux, et ils airons peut etre meme droit à quelques audits gratuits etr rapports de de la part de McKinzey

Le rapprochement avec le LR et Pequresse deviens aussi de fait possible, vu qu’elle tiens le meme discours, 4.7% ce n’est pas négligeable, apres pas certain que chez ceux en mort cérébrale (LR) « ca le fasse » , mais bon au point ou ils en sonts ca peut etre « proposable », un peu comme les verts , faut tout oser