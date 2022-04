Élysée 2022 (46) : le second débat télévisé Emmanuel Macron vs Marine Le Pen

"Emmanuel Macron et Marine Le Pen avaient à prouver, pour l’un, sa sincérité, et pour l’autre, sa crédibilité, et devaient éviter de tomber, pour l’un, dans la suffisance, et pour l’autre, dans l’insuffisance.«

Quand un menteur pathologique doit prouver sa sincérité et une médiocre sa crédibilité, tu parles d’un »challenge" !

Vrai que Macron a probablement une fois encore réussi à éblouir ou même hypnotiser pas mal de naïfs en s’abritant derrière une logorrhée agitant pour autant de leurres une foultitude de chiffres et de détails techniques en fait totalement insignifiants (d’où l’ennui du débat), mais qui ne constituent guère que poudre aux yeux.

Macron est un très redoutable manipulateur et son enfumage eut pu être une fois encore convaincant si le bilan catastrophique de son premier quinquennat et le témoignage de nos yeux (quand une police républicaine transformée par sa grâce en robocops a daigné nous laisser les deux !) ne nous présentait quotidiennement l’exact contraire de ce qu’il prétend nous vendre, soit l’évidence de ses mensonges.

A noter sa très grande nervosité, un manque de contrôle parfois assez manifeste dans sa posture, et son agressivité à interrompre sans arrêt son interlocutrice : sa psychopathie ne s’arrange manifestement pas et notre très immature et narcissique petit Monarc paraît maintenant mûr pour le « nervous breakdown ».

Une amie orthophoniste relevait, pour la première fois à sa connaissance, l’émergence d’un léger sigmatisme dans son discours. En fait, on avait au niveau non-verbal affaire à un petit enfant cherchant par tous les moyens à se disculper, mais absolument terrifié par l’autorité et le jugement de sa maman, quand il a presque la même à la maison !

Face à lui, une Marine Le Pen dans une posture parfaitement sereine, maîtresse d’elle-même, ne se laissant pas entraîner dans le piège de vaines querelles de chiffres et poussant même par là l’avantage jusqu’à assumer pour « style » sa médiocrité en terme de maîtrise des dossiers, et plantant à l’occasion quelques imparables banderilles à la beauté desquelles même un public de « gauche » ne peut rester insensible : RIC, proportionnelle, peuple constitutionnellement souverain, absurdité des mesures d’écologie punitive face à un contexte d’échanges globalisés, restauration de l’autorité de l’état, ... En fait, elle a très clairement dominé le débat, mais j’admets n’être arrivé à cette conclusion qu’en deuxième lecture.

En fait, quand Marine Le Pen se présentait comme une femme de bon sens se préoccupant du destin de la France et de son peuple en s’adressant à lui, l’Immature s’est profilé comme un technocrate narcissique et sans âme, centré sur lui et cherchant surtout à vendre son apparente maîtrise des dossiers pour perpétuer l’illusion.

Clairement, je n’apprécie pas et m’oppose même très farouchement à certaines des idées de Marine Le Pen et de ce qu’elle représente, mais réélire Macron revient à cautionner et donner blanc-sein à la perpétuation des intolérables excès et des innombrables compromissions signant déjà son premier quinquennat, marqué du sceau d’une tyrannie managériale à la brutalité absolument inédite en République, quand l’élection de Marine Le Pen rouvrirait assez paradoxalement mais sans aucun doute la France, la République et ses citoyens à toute la richesse du jeu et du débat politiques.

Je conclus personnellement deux choses de ce débat :



Si la grognasse brun Marine n’a - hors sa fort habile et remarquable conclusion — marqué que peu de points, le hargneux roquet de Maîtresse Jean-Migitte en a lui bel et bien perdu quelques uns, mais j’ignore si cela suffira à faire la différence.

De deux périls, l’élection de Marine Le Pen constitue très vraisemblablement le moindre.

A chacune et chacun de maintenant poser ses choix en son âme et conscience ! Bon courage à toutes et tous !