Élysée 2022 (47) : la victoire historique d’Emmanuel Macron.

Un victoire dont Macron connaît le prix. Un tiers a voté non pour Macron mais contre Marine. Et la plupart de dire : en rentrant chez moi, je me lave les mains tant ce geste fut lourd et obligé. Elu mais avec des bracelets électroniques. Au moindre faux pas en fonction de son programme détaillé sur F.I., le couperet tombera. A titre personnel étant privilégiée cette victoire me convient. Mais je ne fais pas partie des babyboomers qui dorent sur leur magot comme Rako. C’est l’avenir qui compté. Et la PMA continuera son bonhomme de chemin... ASSASSIN...