Élysée 2022 (5) : profondes divisions chez les écologistes.

Tous derrière Jadot (falot, sans charisme, sans physique, sans talent, sans pertinence) que les classes moyennes (et les classes moyennes supérieures) ne craindront pas !

Un Jadot (1) donc pour leurrer cet électorat qui nous condamne élection après élection à la régression sociale et morale !

Certes, une fois élu, il sera toujours temps de rappeler ce qu’on attend du nouveau locataire de l’Elysée ; car, un Jadot, c’est ce qu’il faut continuer de promouvoir ; mais un Jadot piloté par les forces d’une vraie gauche, vraiment sociale, vraiment écolo et vraiment alternative.

1 – Jadot, un imbécile déjà sous contrôle de l ‘oligarchie mondialiste qui croit recueillir le soutien du Système en désignant comme ennemies d’aujourd’hui et de demain : la Chine et la Russie car ce pauvre Jadot n’a toujours pas compris que les USA sont la menace suprême : menaces militaire, financière (racket de l’Europe) et économique (protectionnisme et chantage au détriment de l’Europe), menace géo-politique aux millions de morts et de déplacés depuis 2001.