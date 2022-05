Élysée 2022 (51) : le serment d’Emmanuel Macron.

« De la confiance accordée par le peuple français, je me sais redevable. Cette confiance toujours fragile, chaque matin remise en cause, est le socle de notre régime de liberté. Chaque jour du mandat qui s’ouvre, je n’aurai qu’une boussole : servir. (…) Servir nos enfants et notre jeunesse (…) à qui je fais le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus vivante et plus forte. » (Emmanuel Macron, le 7 mai 2022 à Paris).