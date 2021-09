Élysée 2022 (6) : Yannick Jadot désigné de justesse candidat des écologistes

"Sandrine Rousseau cochait toutes les cases de la gauche sociétale pour remobiliser des abstentionnistes écœurés par le parti socialiste : femme, encore jeune, écolo, féministe, antiraciste, inclusif, etc. «

En Pensée Unique, çà ne signifie évidemment plus rien puisque tous les partis ont à quelques nuances près (climat, moeurs, ...) adopté le même programme, mais traditionnellement et jusqu’en 1980, la »gauche« était »sociale« .

Pour Jadot et consorts, écologie et carrières ont laissé place à l’€cologie, compatible tant avec l’économie de marché et la férule €urocrate qu’avec l’administration obligatoire à tou-te-s nos citoyen-ne-s d’une bidouille génique fournie par Big Pharma à un stade encore totalement expérimental.

Escomptant peut-être les retombées positives sur le climat de l’effet probablement dépopulateur du »salut vaccinal« , l’€cologie 2.0 exonère transhumanisme et HGM (Humain Génétiquement Modifié) de son sacro-saint principe de précaution, pour rappel toujours de rigueur en matières d’OGM et d’installations nucléaires, ...



Militante du »progressisme sociétal« et de son totalitarisme »inclusif« , Sandrine Rousseau devra pour sa part ronger son frein jusque 2027 (si l’Occident tient jusque là, parce qu’au rythme ou les U$A »déconstruisent« , tout l’édifice atlantico-occidental se sera vraisemblablement écroulé bien avant) avant de »déconstruire« nos traditions, notre culture et d’autres hommes que le sien (Avis aux amateurs, elle pourra néanmoins toujours s’exercer sur les militants volontaires !).



Bref, après la candidature d’Anne Hidalgo, le débat Zemmour-Mélenchon et la primaire €colo, la mascarade démocratique et son cirque électoral commencent sur fond de contrainte »vaccinale" à prendre leur rythme de croisière, et bien nigaud-e-s ou fraî-che-s sorti-e-s de l’oeuf sont celles et ceux qui s’imaginent encore qu’elle va solutionner quoique ce soit à la mouise dans laquelle nous sommes plongés !

C’est évidemment très loin d’être gagné mais si déjà le ou la candidat-e élu-e pour succéder à notre très immature et narcissique petit Monarc pouvait envisager de nous l’enfoncer un peu moins profond, on lui en serait déjà infiniment reconnaissants !