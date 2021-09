Élysée 2022 (7) : l’impossible candidature LR.

Plutôt qu’Emmanuel Macron, Éric Zemmour est prêt à faire imploser la droite modérée en France. Au moins idéologiquement. Jacques Chirac a de quoi se retourner dans sa tombe.



Sans vouloir defendre Zemmour dont je me fiche, il est responsable de rien. LR s’est mis tout seul dans la mouise en ayant aucune ligne de conduite lisible depuis la dissolution de l’UMP... C’est facile d’accuser aujourd’hui le vautour de les dépouiller, c’est oublier qu’ils étaient déjà en état de décomposition avancée avant... Zemmour voit une opportunité, il la prend. Si LR avait réellement des idées, un programme, des fans... Zemmour ne pourrait rien faire à part s’agiter sur son siège à cnews...

Les deux partis historiques ont été vidés de leur substance par un mouvement de balancier vers le centre qui rend difficile la distinction entre PS et LR, c’est dire...Macron a fait une OPA dessus en 2017, et comme ils ont rien foutu depuis, ben ils en sont toujours au même point : nulle part

S’ils étaient futés, il feraient un deal avec Zemmour, d’autant qu’il prend bien soin de se présenter comme Gaulliste :

— il a besoin d’un parti, d’une structure, d’un entourage

— Ca redonnerait une ligne claire au parti

— Ca renverrait la Marine et ses copains dans les oubliettes de l’histoire

— ca leur permetttrait de recuperer une partie du peu d’electeurs qu’ils ont encore, et qui est train de se barrer (ou de mourir parce que c’est plutot des seniors...)

Mais Z est pas bête... Il n’ya pas vraiment interet... Et il leur tape allegrement dessus depuis quelques jours pour gagner en respectabilité et se distinguer de l’extreme droite à laquelle il est assimilé régulièrement (et il se donne qd même de la peine pour ca)