Élysée 2022 (9) : Ségolène Royal, candidate de l’écologie intégrale en 2022 ?

près de 61% face à deux gros éléphants du PS, Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn. Les sondages lui promettaient une victoire face à l’incontournable Nicolas Sarkozy !... Et puis la machine est tombée en panne





non, elle n’était pas tombée en panne, elle a été flinguée par les mammouths du PS qui ne voulaient pas d’elle. La bonne question est de savoir pourquoi les apparatchiks du parti ne voulaient pas de celle qui avait proposé d’introduire le tirage au sort dans la vie politique française.





Quand on voit les déchets que sont devenus Fabius — président du Conseil Constitutionnel qui a validé le « pass sanitaire » — et Strauss-Kahn-le-pervers-queutard-président-du-FMI, et quand on voit la déchéance qu’ont apporté les présidence de Sarkozy et Hollande à la France, on se dit que oui, la vieillesse est un naufrage ... pas pour Ségolène Royale, mais pour ses détracteurs.







La France serait bien différente si elle avait été présidente en 2007. Ou Dominique de Villepinte d’ailleurs, l’opposant de Sarkozy.