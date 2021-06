Emmanuel Macron a-t-il mérité d’être baffé ?

« À la veille de la réouverture des salles de cafés et restaurants, le Président de la République Emmanuel Macron s’est rendu dans la Drôme. Il a commencé par se rendre au lycée hôtelier de Tain-l’Hermitage où il a rencontré lycéens, apprentis et leurs encadrants. Il a assuré son soutien à l’ensemble de la profession et a rappelé que plus de 110 000 emplois dans le secteur sont à pourvoir. » (Communiqué de l’Élysée, 8 juin 2021).