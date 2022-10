Emmanuel Macron : climat, industrie et souveraineté ...et colère contre le cynisme de l'ultragauche.

et au fond, nous devons passer cette tempête. (…) Et nous allons la passer ensemble. (…) Pour traverser cette tempête, on doit protéger les plus faibles, nos étudiants, les familles les plus modestes, nos entreprises les plus fragiles,

ce qu’il ya de bien avec macron, c’est qu’on peut être sur qu’il fait toujours le contraire de ce qu’il dit . Rassembler les français ?? ils sont divisés comme jamais et sa réélection est basée la dessus. Protéger les « faibles » ?? sous ses mandats les inégalités ont explosées comme on en a pas trace dans l’histoire . Amortir le choc des hauses de prix de l’énergie... et soutenir la guerre en ukraine . Protéger les petites entreprises ?? les mesures anti covid en ont menés des milliers a la faillite..........