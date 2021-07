Emmanuel Macron est-il otage du milieu « Big Pharma » ? Peut-il s’en libérer au niveau ministériel ? Peut-il éviter une crise à l’hôpital ?

Imposer la vaccination (contraire à la promesse présidentielle initiale !) et licencier les personnels soignants refusant de se vacciner, représentent une grave erreur de gestion des hôpitaux (une de plus) et une grande faute politique (en crispant de nombreux citoyens encore très méfiants face à la scandaleuse et toujours actuelle opacité pharmacologique). Emmanuel Macron peut-il encore rectifier le tir et éviter une inutile et sévère fracture vaccino-politique ? Le pourra-t-il en conservant autour de lui les mauvais conseillers médicaux qui n’ont cessé d’accumuler des dysfonctionnements et de criminels aveuglements ?

« En Marge » et « les citoyens en colère » proposent de contourner les censures directes ou indirectes, les oukases et médisances, d’ouvrir une phase de véritable écoute, de dialogue et de négociation créative. L’objectif serait de trouver des moyens d’augmenter la cohésion et l’efficacité dans le système médical français, de renforcer les outils antiviraux et de combattre intelligemment la multiplication des variants qui contournent à chaque fois les défenses vaccinales et internationales successives.

Par exemples, nous proposons :

1) Un changement thérapeutique complet, avec des premiers soins immédiats et systématiques dès les 3 premiers jours de contamination, en utilisant TOUS les corps médicaux disponibles (dont les médecins de campagne et de quartier) et TOUS les médicaments bénéfiques connus (dont l’Ivermectine et l’Hydroxychloroquine + Azitromicine), ainsi que TOUS les compléments alimentaires existants et médicalement encadrés (vitamine C et D, zinc, etc.).

2) En sus des filtres d’air puissants et adaptés dans les bâtiments à forte densité, pourraient être installées des bornes à oxymétre sonore à l’entrée de chaque grand établissement public et de chaque restaurant, lieu culturel, commercial et sportif.

3) Le personnel médical refusant de se vacciner ne serait plus licencié, mais continuerait au contraire à soigner courageusement tous les français contaminés, notamment avec l’ouverture de futurs centres de premiers soins immédiats traitant les 3 premiers jours de contamination.

4) Le Pass sanitaire serait également accordé à tous les porteurs d’anticorps sans exception, c’est-à-dire ouvert également aux anciens contaminés démontrant par test sérologique trimestriel (à leurs frais) une protection « largement supérieure » aux vaccins.

Le Président Emmanuel Macron ne doit plus écouter uniquement et seulement les milieux fortement influencés par l’industrie pharmaceutique internationale affairiste. Face à cette longue crise Covid, aux conflits d’intérêts et aux dangers quels qu’ils soient, l’honneur d’un Président de la république est d’avoir une démarche de véritable écoute des scientifiques et médecins de terrain, d’analyse complète des situations et possibilités, de rassemblement et de mobilisation nationale. Ce n’est pas seulement la possibilité d’un deuxième mandat qui est en jeu mais l’avenir d’un pays et la santé de tout un peuple.