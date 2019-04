Emmanuel Macron et l’art d’être Français.

Quoi de neuf...rien

Le faisant fonction de zident fait toujours mine de ne pas se rendre compte qu’il ne représente qu’une petite minorité de français

Ce qui a été les plus grands dynamisants du mouvement GJ est piétiné :

-l’autophobie rance, stupide, passéisite ( le cramage généralisé, citoyen, des nauséabonds radars en témoigne ) : pas un mot, idem pour la mise à la porte attendue, sans délai, de monsieur 80 km/h et de son obsession catastrophique

-le RIC est caricaturé en usine à gaz permettant tout au plus qu’aprés beaucoup de peine qu’une assemblée aux ordres jette à la poubelle une demande émanant de la base

Rien sur le retour des libertés d’expression, la fin de la dictature de minorités aggressives et procéduriéres, de la misandrie étatisée, de l’obsession mémorielle sélective, de l’obligation d’obéissance à une commission européenne qui ne représente qu’elle même, du nettoyage plus qu’urgent du déluge normatif délirant etc etc

Le « nouveau monde » n’a jamais autant senti les relents des poubelles de l’histoire