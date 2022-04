Emmanuel Macron et son rapport à l’imprévisible.

Il a eu affaire à de très nombreuses crises, dites vous ??? et ce n’est pas fini... ce type sera mal élu, il est antipathique, menteur (ses déclarations de patrimoine sont fantaisistes et fausses, et que font les « sages » pour invalider sa candidature ?), il n’a aucun soutien, il est juste élu car il n’a rien en face, soit son sosie (Pecresse), soit des gens sans envergures avec des programmes fantaisistes.

Bref, ça va être 5 années chaotiques. J’espère juste qu’il n’aura aucune majorité à l’assemblée.