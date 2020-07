Emmanuel Macron face aux passions tristes.

« Qu’est-ce qui se passe dans notre pays ? (…) En constatant ce qui n’a pas fonctionné, notre pays au fond a peur, il y a une crise de confiance, confiance à l’égard de lui-même. »

Nos concitoyens ne sont pas des enfants. Ils n’ont pas de peurs irraisonnées. Ils ont fait preuve de courage et sang-froid quand ceux qui avaient les manettes tremblaient et bégayaient. Ces derniers portés par l’exemple des professionnels au travail et des français confinés ont fini par reprendre leurs esprits à minima.

La défiance du pays s’applique aux élus par défaut et aux médias soumis qui ont prétendu imposer leurs solutions par la force et le mensonge. Les Français connaissent leur génie propre et leurs capacités et se désespèrent de l’emprise de ceux qui ont depuis longtemps maintenant progressivement abaissé leur pays en le poussant dans des impasses et en faisant semblant maintenant d’y être pour rien.

Ils attendent avec impatience le moment où un projet d’espoir leur restituant leurs capacités de citoyens rassemble les forces de pacification et de construction qui émergent malgré l’intensité du brouillage maintenue. Ils vont y participer et vous nous raconterez sans surprise que ce n’est pas sérieux, qu’ils sont incompétents voire méchants pour certains.Cela s’est déjà passé plusieurs fois dans notre pays savez-vous et nous avons tous beaucoup appris depuis. Ayez donc confiance en votre pays.