Emmanuel Macron, futur « gilet jaune » ?

« Il faut que les Français sentent : « qu’on les considère, qu’on les protège, qu’on leur apporte des solutions ». »

Les Français ne peuvent sentir que le vent qui souffle, la pluie qui tombe ou le soleil qui chauffe ! mais pas le manque de vent, l’absence de pluie ou de soleil !



Quand on est considéré on sent et sait qu’on l’est ! Quand on est protégé itou ; quant à apporter des solutions... non mais, pour qui se prend-il ce freluquet !!

Faudrait-il que par quelques substances illicites nous puissions sentir ce qui n’existe pas ?

Et faudrait-il mettre en exergue ces mots d’une innommable perversité ?