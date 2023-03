Emmanuel Macron : « J’assume ce moment ! »

@Francis, agnotologue

Sauf que, dans l’affaire du sang contaminé, quand Georgina Dufix a déclaré : « Je me sens profondément responsable ; pour autant, je ne me sens pas coupable, parce que vraiment, à l’époque, on a pris des décisions dans un certain contexte, qui étaient pour nous des décisions qui nous paraissaient justes. », (déclaration qui est à l’origine de la formule que vous citez), on peut lui accorder la présomption d’innocence au motif que les connaissances scientifiques de l’époque ne permettaient pas de prendre d’autres décisions, car en 1985, la séropositivité était considérée par certains scientifiques comme un signe de protection ou même une immunité contre le sida. C’est d’ailleurs pour ça que Fabius et elle ont été relaxés par la Cour de justice de la République, l’accusation d’homicide involontaire n’étant pas retenue à leur encontre. D’ailleurs, aucun des acteurs de cette époque, médecins, administratifs, politiques n’a été jugé coupable.





Pour Macron, c’est différent : ils est en service commandé et accomplit une mission au profit d’intérêts privés qui veulent imposer un système de retrait par capitalisation et il a choisi comme stratégie d’essayer de démontrer pas l’absurde que toute autre issue est un cul de sac, la preuve étant l’impasse dans laquelle se trouvent les institutions parlementaires. Stratégie risquée qui peut non seulement amener à une « victoire à la Pyrrhus » dans laquelle les conséquences négatives de la victoire (pertes matérielles et humaines, stagnation, etc.) sont plus importantes que les gains (gloire escomptée mais pas conquise), mais peut-être à une défaite. Et dans ce cas, il serait réconfortant de voit ce petit général expier ses fautes par, au minimum, une mise au pilori, livré aux quolibets et à la risée des gueux qu’il a tant méprisés.