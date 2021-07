Emmanuel Macron, la méthode forte.

« Néanmoins, j’approuve ces mesures très fortes d‘extension qui visent à être efficace. »

Aucun doute là-dessus !



Quand après l’extrême férocité de l’exemplarité mutilatoire exercée contre les Gilets Jaunes, notre très immature et narcissique petit Monarc verse maintenant sans plus de scrupule dans la coercition « vaccinale » et déclare ouvertement la guerre à tout citoyen encore dubitatif, soucieux du principe de précaution ou simplement rétif à la perspective de servir - volontairement et sans aucun recul sur ses effets - de cobaye pour l’expérimentation des vertus transhumanistes d’une thérapie génique à visée immunogène fallacieusement qualifiée de « vaccin » et vantée par la doxa sanitaire et l’unanimité lobotomisante de sa propagande médiatique, ce ne sont jamais que" les derniers fondements de la République des Droits de l’Homme et du Citoyen et de sa fière devise que Mutilator 1er se propose en toute efficacité « sanitaire » de définitivement évacuer aux chiottes managériales de sa Sainte Croissance !

En Marche vers Nulle Part, et quand bien même l’ogre teuton et sa dame Merkel eux-même semblent éprouver quelque besoin de se démarquer d’un autoritarisme confinant à ce point à la tyrannie et aussi ouvertement contraire aux valeurs humanistes et démocratiques dont prétend se draper notre €urocratie, vous ne pouvez vous empêcher qu’applaudir !

Tout de même, à ce point d’obséquieuse flagornerie, ma curiosité reste bien piquée de savoir qui exactement assure votre pitance et remplit si conscienscieusement votre gamelle !