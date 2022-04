Emmanuel Macron, le candidat de la puissance française et européenne.

Vous n’élisez plus un homme, mais un bon de ristourne. En plus, il s’en mettra plein les poches. Le Contraire de Robin des bois. Il vole les pauvres pour le rendre aux riches.... Et je suis loin d’être sur la paille... Mais faire la cougar qui dort sur son mon magot n’est pas mon genre. L’avenir, ce sont les enfants. Thème qui sera passé sous silence durant le débat... Evacué les problèmes éthique... Vive le fric...