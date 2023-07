Emmanuel Macron : le choix de l’efficacité ?

Je pense qu’on va le payer très cher le passage de Macron... Outre qu’il va nous amener une totale incompétente au pouvoir dans plus très longtemps, tous ses choix ont fracturé le pays.

On est incapable de faire marcher un EPR (celui de Chine est à l’arrêt, et ne fonctionne pas) et Macron nous engage dans la construction d’une dizaine de trucs qui ne fonctionnent pas mais engouffrent des milliards.

Les eaux sont polluées comme jamais, Macron soutient la FNSEA via son ministre de l’agriculture totalement vendu à ce syndicat. Mais bon, il s’en fout, il n’a pas bu de l’eau du robinet depuis 15 ans.

Apparition de gilets jaunes, d’émeutiers en banlieue, montée des groupuscules radicaux de toutes sortes

Déficits abyssaux pour financer des gadgets genre JO ou refiler de la thunes à des cabinets de branquinioles genre Mac Kinsley (j’en cotoie au taf, ce sont des nullos puissance 5).

Une école où par manque de moyens, on diminue les cours, supprime les matières importantes (bah oui, on n’a plus de profs de maths donc on vire la matière) etc...

Et sur l’international, une lopette, les russes nous sabordent en Afrique, nous rançonnent ici via leurs hackers et Macron va à Moscou dire merci.