Emmanuel Macron, le Président qui assume.

A l’heure où le monde est à la fois stupéfait et embarrassé par le spectacle des cajoleries et des embrassades que se sont prodiguées Donald Trump et le chef d’Etat français,

A l’heure où l’on compte chaque année plus de 10 000 morts par suicide contre moins de 4000 par accident de la route (en réduction constante) et qu’un gouvernement joue les fondés de pouvoir de firmes auxquelles il octroie un fermage pour la surveillance par radar de la vitesse des automobilistes

A l‘heure où les travailleurs du pays ont entamé des grèves perlées contre la disparition programmée du service public et l’effacement progressif des droits que leurs luttes antérieures et celles de leurs aînés ont acquis,

A l’heure où des étudiants protestent contre les nouvelles conditions promulguées pour accéder à l’université et se font gazer et molester par les forces de l’ordre qui bafouent la traditionnelle sanctuarisation des lieux d’enseignement,

A l’heure où des tensions internationales, de plus en plus aiguës, plus ou moins savamment entretenues par les marchands d’armes, mettent le monde devant le risque imminent d’une troisième conflagration mondiale avec disparition d’une bonne partie de l’humanité,

A l’heure où dans notre pays, le nombre de chômeurs et celui des travailleurs précaires et à temps partiel ne cesse d’augmenter, nonobstant le maquillage des chiffres par des radiations injustifiées de cette catégorie de demandeurs d’emploi par les services de Pôle Emploi,

A l’heure où la Nation est présentée comme une vieillerie archaïque par les prêcheurs d’un mondialisme qui n’a d’autre objet que renforcer la prédation des transnationales et affaiblir les moyens de se défendre des travailleurs forcément localisés,

A l’heure où la France ne tient plus à jouer son rôle de puissance moyenne avec une politique étrangère indépendante et attentive à ses intérêts qui sont la promotion de la paix dans le monde,

A l’heure où elle développe extensivement des mesures de refoulement et de rétention de demandeurs d’asile tout en encourageant et en participant aux guerres qui multiplient les vagues de migrants, comme si elle développait une perception schizophrénique des effets produits par sa politique d’ingérence.

Alors qu’elle peine à faire entendre sa voix au sein d’une Union Européenne où se dissout sa souveraineté économique et politique, laquelle Union a été décidée et construite par les Usa pour liquider les prétentions impériales des États nations de la vieille Europe et les assujettir à sa monnaie et à leur domination par leur contrôle des flux financiers mondiaux,

A l’heure où de plus en plus de Français renoncent à voter tant les élections pour désigner leurs représentants sont une triste comédie qui permet parfois de renouveler les hommes mais jamais la politique au service des classes possédant les moyens de production

