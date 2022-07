Emmanuel Macron persiste et signe !

@troletbuse

C’est une absurdité .

Pas plus que le vaccin pourrait te faire changer de sexe ou rajeunir de 30 ans !

Par contre que ce produit te mette en conflit avec ton système immunitaire ou ton système sanguin , et puisse te rendre malade , c’est une évidence ....

De plus il n’a aucune action sur ces virus , donc sur cette « pandémie »...

Bref : totale arnaque .

PS : Depuis que ça dure , j’ai du mal à encore réagir ....

C’est comme si on parlait encore des pyramides de Ponzi comme « arnaque éventuelle » .... !