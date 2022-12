Emmanuel Macron, un Président réélu avec une forte légitimité populaire avant ses 45 ans !

@Jonas

C’est plus subtil (vicieux) que ça . Comme on n’a « obligé » personne pour les injections mortifères (juste légèrement tordu les bras jusqu’à la fracture...), on ne vous oblige pas à voter, simplement on s’arrange pour que ça ne fasse aucune différence à l’arrivée, que vous votiez ou non, puisque les choix sont prédéterminés (et en cas d’absolue nécessité arrangés au ministère de l’Intérieur au moment de la publication des résultats) .

D’ailleurs, cette pratique des « petits arrangements entre coquins » est apparue au grand jour après le référendum « Constitution européenne » de 2005, rectifié au Congrès de 2007 avec l’hypocrisie coutumière des fauxcialistes .