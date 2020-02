En attendant François Baroin.

Baroin ? Pourquoi pas ? En 2022, tout sera possible. Les français ne veulent pas d’un duel Macron-Le Pen, on espère donc qu’ils vont se déplacer en masse pour aller voter pour leurs idéaux et ce ne seront pas les candidats qui vont manquer pour éviter ce fameux duel dont personne ne veut. A gauche, je vois bien Ségolène Royal se présenter. Elle fera sans doute mieux qu’Olivier Faure. Et peut rallier EELV. A la gauche de la gauche, la France insoumise va avoir du mal à trouver un candidat à la hauteur de Mélenchon. Et peut-être qu’un candidat à la « Bernie Sanders » va pointer le bout de son nez....