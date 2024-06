En campagne pour la paix en Ukraine

Ça y est, je me lance en politique, en vraie. L'idée m'est venue lorsque Macron a dissous l'Assemblée. Nous étions devant notre télé, et ma fille a dit qu'elle me voyait bien participer à des débats avec d'autres candidats. Et mon fils aussi. Je leur ai répondu que je voulais bien participer à des duels oratoires, mais pas des trucs à trois ou quatre, voire plus.

Il faut alors se mettre en recherche d'un mandataire financier et d'un remplaçant. Je vous passe les péripéties, c'est tellement honteux qu'on va se focaliser sur le résultat : mon fils qui vient d'avoir 18 ans sera mandataire, et pour me suppléer j'ai trouvé quelqu'un qui pense comme moi, si si, ça existe. En plus j'avais déjà aidé cette personne par le passé, elle me devait bien ça.

Pour un candidat sans étiquette il faut alors un cheval de bataille. Je vais choisir la paix en Ukraine. La paix comme cheval de bataille cela peut paraître contradictoire, mais notre époque l'est tellement, contradictoire, nous sommes dans le en même temps. D'autant plus que les trois gros blocs semblent plutôt pour une aggravation du conflit.

Quelques mots sur la circonscription. La seconde des Yvelines contient trois cantons : celui de Chevreuse où j'habite, celui de Versailles sud, et celui de Vélizy où je travaille. Deux très gros candidats, le Ministre Barrot et le Maire de Vélizy. Jean-Noël Barrot est le fils de Jacques Barrot, politicien bien connu, et le Maire de Vélizy a déjà été député par le passé.

À cela s'ajoute la candidate du Nouveau Front de Gauche, qui était déjà présente au second tour la dernière fois. Pour être complet je mentionne un zemmouriste, un Lutte Ouvrière, un RN, et moi. D'habitude dans cette circonscription il y a aussi des partisans de Philippot ou d'Asselineau, qui font 1% chacun, je considère qu'en menant une campagne plutôt souverainiste je peux compter sur un socle de 2%.

Contraintes budgétaires obligent, je vais surtout faire une campagne assez écologique en imprimant peu de papier, par rapport à mes concurrents. Il faut imprimer les bulletins de vote, sinon personne ne va voter pour nous, mais par contre les circulaires A4 à 90 000 exemplaires je vais faire sans. J'en ai imprimé juste 1000, que je donne de la main à la main sous forme de tract ou par simple boitage.

Pour l'instant la campagne se passe bien, il m'arrive de croiser des gens qui me disent que "tout le monde est pour la paix en Ukraine". Espérons qu'ils s'en souviennent le 30 juin.

Pour aller plus loin : mon blog de campagne PaixLiberteProgres.fr