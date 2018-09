En France, quand la pensée unique a des relents de goulag

Quand dans ces régimes dictatoriaux en URSS, quelqu'un déviait de la pensée unique, on le psychiatrisait et on l'envoyait au goulag.

J'ai entendu dernièrement les mêmes diagnostics et les mêmes préconisations, d'interdiction de vie publique, par certains journalistes ou intervenants divers à l'attention d'écrivains ou de politiques n'étant pas dans la pensée unique, tels Eric Zemmour, Rioufol, Onfray, et Marine Le Pen.

Voilà que maintenant, ''la justice'' veut exiger une analyse psychiatrique de MARINE LE PEN, parce qu'elle a diffusé des images d'actes islamistes.

On a le droit de diffuser ces images violentes dans un but de propagande, mais pas pour les condamner et dénoncer leur horreur.

L'élection européenne approchant et son parti le RN, risquant de ravir la première place aux Européennes, comment freiner l'ascension des idées de MLP et la progression de son parti ?

En la privant financièrement des moyens de faire campagne, mais cela n'étant pas jugé suffisant, en essayant de la faire passer pour folle, frappée d'obsession mentale.

https://www.20minutes.fr/justice/2339999-20180920-justice-ordonne-expertise-psychiatrique-marine-pen-normal

Marine Le Pen s’est insurgée jeudi contre un examen psychiatrique ordonné par la justice dans le cadre de sa mise en examen.

Jean-Luc Mélenchon a également critiqué cette décision en dénonçant une « psychiatrisation de la décision politique »

Les français vont-ils supporter longtemps c'est méthodes bolcheviques,

imposer le politiquement correct, dresser un mur de tabous, n'accepter que ce que le roi dans sa grandeur et magnificence dit et répand sur un peuple de soumis ?

Avons-nous perdu toute dignité, tout sentiment de révolte, toute possibilité d'indignation ?

Sommes-nous devenus des ventres mous, des esprits creux que l'on emplit à loisir de vérités ubuesques.

Je me refuse à le croire, je suis persuadé que les français auront le courage de botter le cul dans les élections à venir à tous ces gourous castrateurs qui veulent leur enlever la liberté de penser !

Si, on veut faire taire les Zemmour les Finkelkraut, les Onfray, les Rioufol, et autres, alors on tue la démocratie.

On peut ne pas être d'accord avec l'un ou l'autre, on peut contester avec véhémence leurs idées, mais pas les bâillonner.

Le monde est à l'envers, les fous ne sont pas les terroristes, mais ceux qui les dénoncent.

Nous entrons en contradiction avec tout ce qu'est la France, peuple des lumières, et de la tolérance.

Ne les laissons pas faire

Il est temps de mettre le politiquement correct à la poubelle là où est sa place.