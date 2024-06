En Juin, la vérité fait son chemin

@olivier cabanel

Je ne me considere pas antisemite et trouve ignoble les exactions israeliennes...

Mais c’est pas le sujet

Le sujet c’est de résumer à ca les partis d’opposition et que ca coupe court à tout autre sujet alors meme qu’ils sont nombreux et autrement plus importants

Et que ce reflexe pavlovien sert depuis 40 ans la meme stratégie du front republicain. Et qu’on en a ras le pompon

Stratégie qu’ils sont en train de reproduire à l’endroit des LFIstes (qui tendent le baton pour se faire taper dessus, faut qd meme le reconnaitre)

=> Comme en 2022 : avant le premier tour, Haro sur melenchon, et apres le premier tour Haro sur le RN

Et au final, Macron !