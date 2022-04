En mémoire de Walo Hutmacher

Un jour viendra pourtant, un jour nouveau....

En rangeant et triant de vieux papiers j’ai retrouvé un texte de Walo Hutmacher, un texte que je n’avais pas lu et de l’auteur duquel je ne savais rien. Un texte que j’avais conservé avec constance dans mes cartons pendant près de trente ans. Je n’aime pas me débarrasser d’un document ou d’un livre sans l’avoir au moins parcouru. Ne serait-ce que par un respect de principe pour son auteur. J’en ai donc pris connaissance. Et un paragraphe m’a marqué par sa lucidité visionnaire, surtout en ces jours lourdement chargés d’une actualité dramatique et pleine d’incertitudes. J’ai donc voulu en savoir un peu plus sur Walo Hutmacher, un de ces esprits dont on pressent l’intérêt voire le bonheur qu’il doit y avoir à le fréquenter. Et là j’ai découvert avec une certaine émotion qu’il était décédé il n’y a pas très longtemps, en novembre 2020, emporté par le covid à l’âge de 88 ans.

Pour le peu que j’ai lu de lui, pour compenser le regret de l’avoir manqué de son vivant, j’ai souhaité lui consacrer ces quelques lignes pour lui rendre hommage, lui, un sociologue de l’éducation qui fut une grande figure de l’école publique en Suisse. Une personnalité attachée sans relâche à la défense d’un accès démocratique aux savoirs.

Son texte.

Il s’agit d’un texte que Walo Hutmacher présente comme le développement d’une conférence qu’il a tenue le 27 avril 1990 lors d’un séminaire de la CROTCES (Conférence Romande et Tessinoise Des Chefs d’Établissements Secondaires) et dans lequel il passe en revue les enjeux et les orientations de la politique et de l’organisation scolaires d’alors, le virage amorcé vers un renouvellement qualitatif et un nécessaire « travail sur le travail dans les écoles » pour l’avenir.

Toute la recherche, tout l’engagement de Walo Hutmacher sont marqués par ce qu’il nomme l’exigence d’approfondissement de la démocratie. C’est ce point, et la citation de ce passage de son essai, que j’ai souhaité reprendre pour honorer sa mémoire :

« Toutes ces questions [celles abordées dans l’essai] renvoient finalement au politique et à la question de la démocratie. Quel est l’avenir de ce mode toujours inachevé et fragile du vivre-ensemble dans les méga-sociétés interdépendantes ? Les récents événements en Europe Centrale et de l’Est réjouissent nos esprits épris de principes démocratiques. Mais nous découvrirons bientôt sans doute, que l’effondrement du totalitarisme à l’Est met nos propres pays devant une situation critique. Il signifie la disparition du puissant facteur d’intégration idéologique qu’a constitué, depuis la fin de la guerre, l’image du mal totalitaire absolu, localisé à l’Est, et en regard duquel les « ratés » de nos démocraties pouvaient n’apparaître que comme des imperfections mineures. L’avenir de la démocratie dans nos pays et à travers le monde dépendra d’un travail d’approfondissement et d’affermissement de la volonté de liberté, de justice et de solidarité. Car si la fin des régimes communistes devait marquer aussi celle de l’utopie de partage et de solidarité, inscrite dans la tradition européenne mais pour un temps confisquée à l’Est, ce n’est pas la démocratie qui y gagnerait mais l’individualisme et le capitalisme purs et durs. Quand l’école saura-t-elle dépasser les formalismes de l’instruction civique en inventant un mode de fonctionnement et un mode de vie scolaire qui favorise pour les élèves l’expérience du débat, de la controverse, de la négociation, du savoir-vivre ensemble ? »

Walo Hutmacher, tellement lucide, écrivait ceci en 1990. L’année précédente le Mur de Berlin était tombé. L’année suivante ce serait au tour de l’URSS, déjà lézardée de tous côtés depuis le début de l’ère Gorbatchev, de connaître sa dislocation.

Trente années se sont écoulées depuis ce propos de Walo Hutmacher. Trente années marquées par de nombreux et grands événements sur notre continent : réunification de l’Allemagne, guerres de Yougoslavie, création de l’Union Européenne puis de l’euro, élargissement de cette même Union Européenne accompagné de celui de l’OTAN. Événements auxquels on peut en rajouter bien d’autres, notamment la renaissance des nationalismes et les crispations des grandes puissances mondiales telles la Chine et les États-Unis sur le contrôle de leurs sphères d’influence respectives, tout comme les défis du réchauffement climatique, et dernièrement la crise sanitaire et les mesures le plus souvent confiscatoires des libertés prétendant la gérer. Enfin, aujourd'hui, la guerre en Ukraine.

Mais aucun d’entre eux ni leur juxtaposition d'ensemble ne paraissent avoir en quoi que ce soit diminué la pertinence du propos de Walo Hutmacher. Un propos qui au-delà du monde de l’école concerne l’ensemble des sociétés et des individus qui les composent. Ne devrions-nous pas nous demander pourquoi ce propos reste d’une brûlante et urgente actualité ? Et à quand ce travail d'approfondissement et d'affermissement ?

Claude Bernard

Pour en savoir davantage sur l’homme que fut Walo Hutmacher :

https://www.aislf.org/hommage-a-walo-hutmacher

https://www.le-ser.ch/hommage-walo-hutmacher-ou-la-pensee-loeuvre