Entre néolibéralisme et populisme, la nuance est absente

On voit que les néolibéraux courent tendanciellement vers le centre politique. Or le centre politique est le moins enclin à la démocratie, le plus enclin au consensus dur. Souvenirs de l'extrême-centre ? Si ça n'est pas le cas, ça y ressemble beaucoup, surtout sous notre gouvernance (gouvernance : une notion elle-même issue des think tanks du milieu, qui dilue le sociopolitique, le "facteur" humain, le choix et le collectif). A partir de là, on voit bien que les néolibéraux qualifient de populisme tout ce qu'ils jugent de la démagogie. Sauf que, de la démagogie, ils doivent eux-mêmes en faire. Alors "évidemment", avec eux, "ça n'est pas du populisme", "non", mais qu'est-ce, sinon de l'électoralisme, et quelle différence avec le populisme ? Surfer sur ce qui fonctionne parmi le peuple, pour plaire, ça synthétise, et ce n'est pas pour rien que Monsieur le Président a réactivé des symboles verticaux et patrimoniaux du pouvoir (de façon strictement communicante, sans conteste, mais ça veut donner du pain aux populistes tout en protégeant les néolibéraux, qui commencent à comprendre la nécessité d'une telle axiomatique d'appareil d'État, et de façon préfasciste, d'En Marche à Au Pas ... ). Bref, aucune différence entre le populisme et l'électoralisme néolibéral : c'est toujours une réfraction idéologique, entre "ennemis".

Une affiche du film Fast and Furious 8, emblématique :

la production néolibérale à usage populaire ;

et l'agitation populaire qui plébiscite.

Les régimes démocratiques, divers et variés

Beaucoup de points à clarifier. Et d'abord, que la notion de démocratie désigne des régimes tendant à accorder aux populations des parts décisives de la vie sociopolitique : dans l'Histoire européenne, on la retrouve à Athènes pour les citoyens, mais aussi dans les villes franches médiévales pour les propriétaires, en Angleterre dès le XVIème siècle avec les différentes chambres et la monarchie constitutionnelle, et à la Ière République française pour les grands propriétaires (qu'on le veuille ou non, la définition des populations à même de prendre part à des décisions varie : nous ne faisons pas voter les enfants).

On voit bien, aussi, que ce régime est plus ou moins direct. Mais on voit autant, que ce régime est populairement libéral sans libéralisme : il accorde des libéralités aux peuples, ces libéralités seraient-elles vécues sur le mode "des miettes aux chiens" (par exemple, l'élection d'un oligarque soutenu par des puissances extra-politiques tous les quatre-cinq ans, en l'occurrence aujourd'hui "financières").

Le libéralisme à travers les âges



Le libéralisme est anti-absolutiste. Pas nécessairement anti-autoritaire, il est vrai, puisque l'autorité peut être libérale : c'est évidemment le cas en Angleterre, en Belgique et en Espagne. Mais le libéralisme, comme corps de doctrines, émerge avec les Lumières. Auparavant, il faut parler de libéralisme comme on parle de tendances ou de mouvances vers des libéralités sociopolitiques (la pax romana est fort libérale en ce sens). Où donc il semble que, par définition, la démocratie soit un régime libéral.

C'est ainsi que le néolibéralisme dévalue le politique et le social, songeant pouvoir tout régler mercatiquement. Évidemment, de telles prétentions libertaires à l'initiative constituent l'arbre qui cache la foret, c'est-à-dire le lieu des grandes fortunes, des oligopoles et des monopoles qui conditionnent les marchés en les surdéterminant, et qui manœuvrent avec plus de force les populations par leurs influences (propagandes médiatiques). Le libéral authentique, y compris quand il ressort des corps de doctrines libérales depuis l'époque moderne, voit dans le néolibéralisme, aussi bien, un néo-absolutisme. En effet, ça bafoue les libertés individuelles. En d'autres termes plus contemporain, il y a un libéralisme de gauche.

Après, on pourait réfléchir à cette niaiserie libérale, de supposer les personnes bien éduquées. C'est d'ailleurs pourquoi le "libéralisme" antique, de même que contemporain à travers les figures de Léo Strauss et d'Ortega y Gasset, est tendanciellement élitiste et/ou avant-gardiste, avec toutes les dégénérescences possibles derrière ... ceci étant, devoir "jouer des coudes", sans "concurrence institutionnelle", ce serait vrai même sans libertés individuelles centrales dans le droit : c'est qu'il faut savoir se défendre, bien qu'il n'y ait pas toujours à se battre.

Les libertés individuelles dépendent du collectif



Mais cette affaire de liberté individuelle semble un peu courte, bien que la notion soit prégnante dans les discours traitant de libéralisme. Il faut vraiment insister sur l'anti-absolutisme et les libéralités sociopolitiques d'abord (collectifs) puisque ce sont eux qui surdéterminent, comme cadres institutionnels, les libertés individuelles.

Le libéralisme a foncièrement besoin de régulations, serait-ce des dérégulations re-régularisant en fait différentiellement. Aussi, d'aucuns songent que le libéralisme naît véritablement avec un acte social-historique : la constitution espagnole de Cadix, régulant pourtant une monarchie. Car il y a aussi, dans le libéralisme, l'éminente question collective de la séparation des pouvoirs (voir Locke pour l'aspect conciliaire, Hobbes pour l'aspect étatique et citoyen, Montesquieu pour l'aspect technique, Voltaire pour l'aspect moral, Hume pour l'aspect épistémique). On connaît moins les récents (Rawls, Hayek, Friedman) mais on aura tendance à avoir un a priori négatif sur eux, puisqu'ils conduisent au néolibéralisme (qui, comme on a vu, est un néo-absolutisme qui ne dit pas son nom).



La question des libertés individuelles se pose dans tous les régimes, et il se peut que sous une monarchie absolue, quand même tu n'as pas ton mot à dire sociopolitiquement, tu ais des libertés individuelles : ta petite vie, ton petit monde, ton bon travail, ta bonne compagnie, tu les vis bonhomme, tranquille, "OKLM". C'est d'ailleurs pour ça que le Meilleur des mondes d'Aldous Huxley est "une dystopie parfaite" ... Mais foncièrement la question des libertés individuelles n'est qu'une marotte rhétorique politicienne. D'où l'alternative idiote "démocratie ou populisme voire fascisme" masquant toutes les dégénérescences du régime.

Néolibéralisme ou populisme procèdent tout comme

Car nos mœurs parlementaires et gouvernementales actuelles sont de nature préfascistes (insistons sur le pré-) : c'est dans les modes de gestion managériaux des "équipes parlementaires et gouvernementales" de la REM. Si des procédures avaient déjà lieu avant (le PS qui ostracise un député qui a intérêt de voter "dans le bon sens") aujourd'hui il est patent que la représentativité est purement et simplement shuntée, et que c'est marche ou crève, et marche au pas. C'est ainsi que "tout ce qui n'est pas avec moi est contre moi", de façon paranoïde et ... christique ... et que le néolibéralisme ne vole pas plus haut que le populisme, dans cet électoralisme tout comme.



Napoléon III et Hitler ont été élus dans de tels contextes, quoique les communicants soient suffisamment habiles pour ne pas factivement procéder comme à l'époque devant des populations mieux instruites (encore qu'hétérogènes dans leur instruction, et promptes à faire de leur instruction un peu tout et n'importe quoi, sans esprit de méthode). Si bien que les parts décisives proprement démocratiques semblent vivement peau-de-chagrin, ceci dit non pour détester la démocratie (il faut lire Jacques Rancière, la Haine de la démocratie) mais précisément pour relativiser le démocratisme actuel, qui a des airs d'anarcho-capitalisme soumis aux quatre vents (la "mondialisation") et surtout les vents oligopolistiques (l'Europe elle-même, n'accorde un pouvoir que consultatif au Parlement). Et vogue le néo-absolutisme ...

Contradictions du libéralisme, et a fortiori du néo-



Au final, on peut se demander si "le libéralisme" est quelque chose d'autre qu'un mécanisme sociopolitique, d'où sa pauvreté, sa tristesse et son désenchantement idéologique, moral et projectif. Il craint quoiqu'il en soit les ferveurs idéologiques, morales et projectives, en dehors de ses propres sueurs froides devant "les initiatives", "les risques" et "les dérives", d'où le consensus dur de LREM, extrême-centriste (CQFD) et les réclamations démocratiques par ailleurs (gauche, droite, et extrêmes idoines).

Il y a pourtant une sacrée contradiction pragmatique, à développer des techniques de la liberté. Comme si la liberté dépendait des techniques (par exemple, au hasard, "la gouvernance") alors que les techniques codifient, distribuent et axiomatisent la liberté. La liberté, incidemment, est ce qui toujours s'échappe. Les "techniques de la libération" la maintiennent (la chape) contradictoirement. Il n'y a pas de techniques favorisant la liberté, pas même la philosophie des Lumières.

Cela, le néolibéralisme et le populisme l'ont compris : l'un, en vendant de la liberté ; l'autre, en réaffirmant sa liberté souveraine. A travers, par exemple, une Ford Mustang sur l'affiche de Fast and Furious 8. Quelle belle caisse. Même le gauchisme approuve, quand c'est dans des productions telles que Machete. Tout est bien qui finit bien :