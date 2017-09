@mimi45140







bonsoir,





votre analyse ne concerne pas ce que je met en avant...





lutter contre l’inéluctable n’est pas la question. on vit on meurt. une entreprise aussi.





non.





moi ce qui m’intéresse c’est de voir l’utilisation de GM&S industry par le pouvoir politique et le rôle qu’à jouer le pouvoir politique pour GM&S. Et les médias ? et la justice ?





quitte à comparer y a eu MiM, TIM, Kindy, AGORA DISTRIBUTIONS, SEITA de Riom, usine Whirlpool reprise d’activité également, MICHELIN, voyez donc si cela se termine de la même manière, c’est faux.





déjà un redressement judiciaire et une liquidation judiciaire ce n’est pas la même chose...





propre au secteur ? oui et non, d’autres secteurs sont touchés et pour les mêmes raisons.





donc il y a des TOTEMS qui servent à de la propagande.

d’autres qui servent aux intérêts personnels

d’autres dont on se fout royalement...