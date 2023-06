Éric Caliméro Zemmour.

@Hallo Bobo

certes parodie, mais fausse puisque vous commencez par "depuis quelques décennies, il y a un accroissement de population automobile dans Paris«

alors que c’est EXACTEMENT le contraire

ce n’est pas moi qui l’écrit, mais A. Hidalgo elle même !!!

https://www.paris.fr/pages/bilan-des-deplacements-a-paris-en-2020-8121

confirmé par »le monde« qui écrit que le parc auto diminue

https://www.lemonde.fr/blog/transports/2022/01/17/paris-le-bilan-des-deplacements-2020-en-dix-chiffres/

alors que quand Zemmour dit que »la population change« , c’est incontestable.

Je viens d’aller chercher le pain (boulangerie qui vend des pizzas halal, pas le choix, il n’y en a qu’une !), et retour avec sortie du collège = plus de 80% de noirs et maghrébins (très différent du collège de ma jeunesse, il n’y a pas photo).

L’invasion n’est ni une crainte pour l’avenir, ni un fantasme, mais la réalité ici depuis qqs décennies.

Que ceux qui n’en sont pas encore au point de ma petite ville se pose quand même la question »faut-il continuer ainsi ou changer de cap« , car en continuant ainsi, ce sera tout l’hexagone dans qqs années. Est ce votre souhait ?

Je précise qu’il n’y a aucun jugement de valeur, ni racisme dans ces propos. Le débat n’est pas de savoir s’il y a des bons et des mauvais.

Juste le constat qu’il y a des »humains differents", avec des caractéristiques, us et coutume, modes de vie, organisations, ... différents et souvent incompatibles avec ceux pratiqués jusqu’à présent (que ce soit du porc a la cantine scolaire au choix de priorité entre les règles de l’état et de la religion)

donc source naturelle de conflits avec une cohabitation.

Avant le passage de la domination des anciens par les nouveaux puisque la démographie est largement en faveur des nouveaux.

A chacun de choisir la France qu’il souhaite pour lui et ses descendants.