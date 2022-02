Éric Woerth et son réveil républicain

Mouaaaarf ! La franche rigolade...

Rototo qui y va de son coup de brosse à reluire sur « le réveil républicain d’Eric Woerth »

Re Mouaaarf ! A se faire dessus.

Bon, traduction pour les simples d’esprits et gobe-tout, Mossieur Woerth a dézingué tant et plus la politique du Ceaușescu

rançais pendant cinq ans. L’heure venue (celle de l’attribution des gamelles du futur quinquennat), l’appétit des goinfres de la Ripoublique s’éveille et on vient flatter la croupe (en plus, il devrait aimer ...) du potentiel futur tyranneau dans l’espoir que la soupe soit bonne.

Preuves : https://www.bfmtv.com/politique/elections/presidentielle/president-flou-ancien-monde-mais-en-pire-quand-eric-woerth-critiquait-emmanuel-macron_AN-202202090367.html

Les buses ne pourront pas dire que ça vient d’un site complotiste,cette fois-ci. Va falloir trouver de vrais arguments ( le 13ème travail d’Hercule pour ces gaillards).