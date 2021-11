Éric Zemmour, candidat à la présidentielle  ?

@Mélusine ou la Robe de Saphir.—50% pour cent de son programme ???vous devriez savoir que les paroles s’envolent mais les ecrits restent, que les promesses n’engagent que ceux qui y croient, et qu’enfin, dire je vais reformer ceci ou cela, sans plus de precisions, ne veut absolument rien dire.Quant a ce que l’on sait de son programme ,c’est en definitive, qu’il est tres peu differents de celui de macron ou de la droite,.En effet deja, baisse des cotisations patronales en echange « »« »d’incitations« »« » a la hausse des salaires ; or l’on sait que depuis la baisse de la tva dans la grande restauration en echange d’embauches et/ou d’augmentations de salaires ,que cela ne marche comme cela, car pour le patronat « incitations » ou « code de bonne conduite » c’est « cause toujours tu m »interresse« et pour etre plus trivial »parle a mon C ?l, ma tete est malade« .Ce programme aussi oublie, les travailleurs de production ,ceux qui mettent les »mains dans le cambouis« pour donner encore plus a ceux qui font produire et qui se remplissents les fouilles sans trop forcer.Pour etre plus court les travailleurs les chomeurs ,les sdf, et meme les classes moyennes seront les grands perdants si par hassard »zemour" arrivait a etre elu(Ce que je ne crois quand meme pas du tout).Et j’oubliais la retraite a 64 ans alors que deja a 62 ans 50% des travailleurs qui y arrivent sont deja au chomage ??qu’en serat’il a 64 ans ??Combien alors de chomeurs ????