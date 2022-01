Éric Zemmour et l’obsession de l’immigration.

On nous rebat les oreilles avec la richesse de l’immigration . Mais alors , pourquoi l’Algérie , le Maroc , la Tunisie et bien d’autres , refusent , cette richesse en s’opposant au rapatriement de leurs ressortissants dont la France ne veut plus ?

Pourquoi les pays du Golfe , ne cherchent pas à les recueillir pour augmenter encore plus leurs énormes richesses ?

Pourquoi le Koweït , bien que pays arabo-musulman , trouve , qu’ils ont une culture différente de la sienne et ne peuvent pas s’adapter à leur manière de vivre ? C’est officiel de ce pays qui ose dire cela. Sans attirer les foudres de la bien-pensance.



Je ne voterais pas pour Eric Zemmour ,je l’ai déjà écrit , mais je le remercie de mettre sur la table les problèmes que les femmes et les homme politiques par lâcheté se sont crevés les yeux pour ne pas les aborder . Si Eric Zemmour existe , c’est a cause de la veulerie et le manque de courage des politiques.

. L’immigration arabo-musulmane et musulmane non arabe , l’islamisation de certains territoires ( Voir le reportage sur Roubaix .M6, et les banlieues islamisées ) et l’insécurité. Les attaques contre , la police, pompiers etc.

L’immigration arabo-musulmane( algérienne-tunisienne -marocaine -égyptienne , syrien, libanaise etc ) et musulmane non arabe ( Afghane , Pakistanaise, iranienne etc ) a part une minorité admirable de courage , qui cherche à vivre en paix et se trouve heureuse en France . La majorité , elle , est une source de problèmes , partout où elle s’est répandue . Même les pays scandinaves regrettent d’avoir ouvert leurs portes ,et commencent à prendre des décisions pour limiter les flux migratoires venant de ces pays.

Ces immigrés arabo-musulmans et musulmans non arabes , ne peuvent pas s’adapter dans les pays occidentaux ,( sauf une minorité ) ils ne peuvent pas , parce qu’ils sont imprégnés depuis leur jeune âge de religion , une religion raciste , xénophobe ,antisémite , homopobe , qui prêche l’inégalité homme/femme et rejette les minorités religieuses( voir la situation des minorités chrétiennes dans les pays musulmans. Les chrétiens sont les plus persécutés dans le monde et à 80% dans les pays de la religion de « paix et d’amour » ).

Il n’y a pas et il n’y aura pas de lumières dans les pays arabo-musulmans et musulmans non arabe , sans une réforme de leur théologie et sans mettre au rebut ,90% des cancans des Hadiths. La Fatiha ( première sourate V.7et 8 ) avant chaque pr !ère est un pousse au crime.