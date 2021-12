Éric Zemmour, l’imposture permanente ?

Faites-pas semblant d’y croire, vous allez faire rire les présumés pigeons ignorants à qui vous destinez toute cette roucoulade.

Il y a encore un doute sur le fait que des milliardaires qui se paient des médias peuvent sans problèmes s’accorder le droit et le plaisir d’imposer leur agenda à une campagne présidentielle en suscitant une bouffonnerie et en faisant un pied de nez à la campagne électorale et la démocratie et qu’un autre de la bande lui, au moment voulu lancera toute ses fusées pour permettre au locataire de l’Elysée ou son homologue de terrasser le petit gladiateur lâché en premier dans l’arène ?

Promo de l’extrême droite (Zemmour ou son cousinage) au 1er tour auprès des plus modestes et de la classe moyenne grâce à la générosité des supers nantis qui ont permis l’opération pour les sacrifier au second tour au profit du candidat attendu qu’ont poussé toujours fidèles au poste et à leurs intérêts eux, les super nantis et leurs obligés ( 20% au moins jamais déserteurs au pied de l’urne). Rigolades garanties au Fouquets et ailleurs le jour du résultat. Gueule de bois garantie aussi chez les premiers nommés.

Vous ne saviez vraiment pas ?