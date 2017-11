Esclavage en Libye : « tout le monde savait » ???? (Le dauphiné.com 24/11/2017)

Tout le monde savait ! ……… Tout le monde savait ? ……. c’est vite dit !…… !!! Il n’y avait même pas eu de couverture de « Charlie » ...Alors ! … Donc.... !!!??? Evidemment j’avais lu qu’une maquerelle nigérienne avait expliqué aux juges éberlués (bouche bée, qui n’en revenaient pas, qui tombaient des nues, qui en sont restés très choqués d‘ailleurs, les pauvres, …… aide psychologique à la rescousse oblige !) qu’une gamine de 14 ans (parmi les centaines qui débarquent dans nos "ports") pour atteindre un « carré » le long du canal Rouge du Port d’Amsterdam (Nederland) à partir de Lagos (Nigéria) devait « payer » 50.000 €. A 14 ans, vous vous rendez compte !!! Evidemment tout le monde pensait que ces 50.000 € elle avait dû les obtenir avec un prêt, régulièrement contracté, à la Saudia Bank de Bourkassa d’Oubangi.(« 2.000 HA qu’il est inscrit au panneau de la BK 75 sur la RN3 à l’entrée de Bourkassa d’Oubangi = 2.000 âmes, quoi ! … ça c’est en comptant les nègres … ..Mais les nègres … ce sont pas des gens …. Ils n’ont pas d’âme » – (« Coup de Torchon » – 1981 - Bertrand Tavernier – Philippe Noiret). Mais, en fait, c’est bien vrai que c’est à Bourkassa qu’elle les a empruntés ces 50.000 €. Mais c’est au petit frère (du même père et de la même mère) de son tonton Cristobal. Parce que lui, « Cristobal est revenu, des pesos, des euros, il a le cul cousu » (Pierre Perret 1967), depuis qu’il était allé travailler en France dans les poubelles et qu’il avait envoyé des mandats à son petit neveu resté là-bas. (« Mandabi » - Ousmane Sembene - 1968) ...... Mais tout cela personne ne s’en est jamais douté . Quand on pense qu’elle doit tout rembourser, la pauvre ! Elle devra en avoir des chalands qui « débourseront » pour « cela »…Parce qu’il y a aussi les néons, le chauffage, le savon ; les shampooings (« Lavez-vous ! Sentez bon avec « Mon Savon, Mon Savon, Mon Savon « et « Dop, Dop, Dop » = Zappy Max et sa moustache 1955, déjà ?). Non c’est pas demain la veille qu’on lui rendra son Congo° à cette gamine (pas vrai DSK ?), même si, forcément, elle ira loin cette petite (Siné, 2008).

Mais il y encore plein de trucs qu’on va découvrir …. Par exemple les 10.000 mineurs non accompagnés …. Presque tous d’Afrique Centrale, disparus ces deux dernières années, quelque part en Europe. Bon ! Les petites filles, elles sont traçables !…Mais les gamins là-dedans ???? Les petits bantous « explosifs » auront peut-être une chance dans nos clubs de foot saoudiens …. Les grands éthiopiens auront aussi leur chance aux divers marathons, 20 km et autres compétitions (sponsorisées Red Bull) de nos capitales, sans voitures ...…. Les pygmées et les papous[1] , eux n’auront aucune chance au 3.000 mètres steeple ….. à moins que l'Agence de l'Egalité des Chances ne fasse abaisser la hauteur des haies à 50 cm (pour les femmes « blanches ou noires » c’est déjà 76 cm, contre 95cm pour les hommes « blancs ou noirs ».…mais pas papous comme dirait l’autre). Pour les autres gamins en bonne santé, ne se trouveraient-ils pas dans des espèces de batteries comme pour l’élevage de poulets ?….Cela pourrait constituer une bonne réserve d’organes frais : un cœur, deux poumon, deux reins, un foie…et puis même du sérum (garanti « Sidano », évidemment eu égard à leur jeune âge) qu’on pomperait une ou deux fois par semaine … Vous ne me croyez pas ??? Mais regardez en Inde, il y en a des tas de « types » qui ont déjà vendu un rein… Et çà on le savait ...… C’est pas comme Bernard Kouchner[2] qui ne savait pas qu’il y avait une « maison jaune » à Pristina, au Kosovo, où « on » prélevait les organes de jeunes serbes en bonne santé pour les vendre en Israël[3] …….Bon, ça va ! On ne va pas commencer à dériver, à élucubrer et à fantasmer à propos de réseaux pédophiliques qui n’existent que dans les esprits détraqués.... Mais tout ne sera pas perdu pour autant. Car de toutes les façons avec les carcasses on peut en faire de la farine animale pour nourrir les saumons dans les fermes à poissons des fjords norvégiens....

J’avais lu, à l’époque, « Coke en Stock « (Tintin - 1958) …. Mais je ne pense pas qu’Hergé aurait pu dessiner la quatrième vignette de la troisième bande de la page 48, sans « savoir »…. Lui aussi savait-il ? ....Et bien entendu « on » savait à propos de l’Arche de Zoé. On savait à propos des orphelins du tremblement de terre d’Haïti[4]. On savait à propos des orphelins de la RDC .... Mais les bateaux, les rafts sortis des stocks « démodés » de nos armées....c’est pas comme les chambres à air des Caterpillar de « Cuba à Mimai » ... Ce ne sont pas là des bons « boat-people », ceux des plantations d’Hévéa de Michelin au Vietnam. Non maintenant, ici, il semblerait bien qu’on ne sache pas vraiment encore où ils peuvent les trouver ces rafiots ........... !!!!