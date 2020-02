« Essayez la dictature » : le nouveau dérapage de Macron

@Florian LeBaroudeur

Mais bien sûr que si, il faut la Police : vous n’allez pas dans les manifs ?

On a beau dénoncer ses méthodes honteuses, il n’en demeure pas moins que si ces méthodes sont appliquées, c’est que le Pouvoir politique et économique pense que cette mauvaise réputation — impunie de toute façon — est toujours préférable au changement — le vrai, pas la régression sociale et politique incarnée par Macron.

Imaginez les manifs sans la répression : mais tout le monde est dans la rue ! et pas qu’ici ! mais dans toute l’UE !

Donc, quitte à faire 82% de mécontents, tant que le Pouvoir ne bascule pas, Macron et l’UE s’en fichent.

Par ailleurs, je me rappelle très bien en 1998, un collègue d’histoire qui me disait : nous allons vers un nouveau fascisme, mais qui aura toutes les allures de la démocratie ...on y est.

C’est vrai que si on habillait en SA les CRS, on pourrait confondre avec une époque que certains croyaient révolue.

Je ne sais pas ce que vous avez contre le « citoyen lambda », mais je constate que la plupart des gens dans la rue dénoncent cette fascisation de la société et le caractère dictatorial du régime de Macron.

Les vraies alliances, on les a vues en Thuringe : FDP + CDU + AfD... mais ce ne sont pas celles prétendues par le PE...

Par ailleurs, Macron veut offrir le bouton atomique à nos « partenaires de l’UE » ... comme souveraineté on fait mieux, et comme Europe de la Paix aussi, puisque ça revient carrément à élargir la possession de l’arme atomique à des pays non autorisés, dont des ex-puissances de l’Axe à l’heure où le fascisme resurgit.

Macron est pire que Trump.

Certes on est fliqué par la technologie, mais pas seulement Apparemment, vous n’avez pas été contrôlé dans la rue : cette violence-là existe toujours et suivant un vieil adage : diviser pour régner. On contrôle les uns et même une bonne partie des autres, pour alimenter un climat de terreur et empêcher les uns et les autres d’agir.